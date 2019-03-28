Роскомнадзор потребовал от VNP-сервисов блокировать запрещенные сайты

Роскомнадзор потребовал у десяти VPN-сервисов в течение 30 дней подключиться к государственной информационной системе и заблокировать для россиян доступ к запрещенным сайтам и IP-адресам. Закон, требующий этого, вступил в силу еще в ноябре 2017 года, но на практике владельцы сервисов массово его игнорировали.

В сообщении, размещенном 28 марта на официальном сайте ведомства, говорится, что в случае отказа исполнять законодательство, Роскомнадзор может принять решение от отключении доступа к VPN-сервисам. Также их владельцам напоминают о штрафе в размере 500 тысяч рублей, который был выписан компании Google за неподключение к системе.

Предписания получили NordVPN, Hide My Ass!, Hola VPN, Openvpn, VyprVPN, ExpressVPN, TorGuard, IPVanish, Kaspersky Secure Connection и VPN Unlimited. Ранее таких требований эти сервисам не направлялось. Два из них, ExpressVPN и TorGuard, еще при вступлении закона в силу заявляли об отказе его исполнять.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что уязвимость в системе блокировки сайтов Роскомнадзора использовали хакеры для атак на "Яндекс" и РБК.

Источник фото: "Правда.Ру"

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