Студентка РАНХиГС пожаловалась на вуз, сообщивший родителям о ее отчислении

Администрация Российской академии народного хозяйства и государственной службы прислала родителями студентки Полины Голевой SMS-уведомление о ее предстоящем отчислении. "Ваш ребенок, обучающийся в РАНХиГС представлен к отчислению за академическую неуспеваемость", — сказано сообщении.
Отчисляемая усмотрела в действиях администрации нарушение своих прав.
"Мне 23 года, я могу сама, наверное, решить, как и когда мне информировать об этом родителей", — написала Полина Голева в twitter.
Администрация вуза объясняет информирование родителей студентов о подобных случаях стремлением избежать жалоб с их стороны в Министерство образования.
Представитель академии Елена Соколова сообщила радиостанции "Говорит Москва", что учебное заведение обязано уведомлять заказчика, оплатившего обучение студента, о прекращении действия договора.
По словам Полины Голевой, за нее родители не платили, поскольку она училась за счет бюджета, причем поступала уже будучи совершеннолетней, а в этой истории ее "волнует только нарушение федерального закона о персональных данных и неэтичность".
Ранее "Правда.Ру" сообщала о потасовке между студентами и преподавателями свердловского техникума.
Источник фото: Пресс-служба РАНХиГС
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