Больше половины граждан России (68%) считают, что в стране наступил экономический кризис. Об этом сообщает Фонд "Общественное мнение" (ФОМ).
По результатам проведенного опроса, количество россиян, которые заявили о кризисе, по сравнению с 2018 годов увеличилось на 4%.
Основными его признаками респонденты посчитали "космический" рост цен (28%), резкое снижение уровня жизни (27%), увеличение числа безработных (8%). К числу маркеров наступления экономического кризиса россияне также отнесли повышение пенсионного возраста и увеличение социальных проблем, спад промышленного производства, медленное развитие сельского хозяйства, санкции стран Запада, коррупцию, а также тот факт, что "на работу берут только молодых".
Чуть больше четверти (27%) опрошенных граждан страны не верят в то, что в ближайшем будущем ситуация улучшится. Ухудшения экономической обстановки в России ожидают 19% респондентов. В скором прекращении кризиса уверены только 2%, еще 6% ждут ослабления кризисных проявлений.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по данным опроса российской негосударственной исследовательской организации "Левада-центр", бедность и рост цен больше всего беспокоят граждан страны в настоящее время.
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Эксперты предупредили россиян о грядущей бедности
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Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
Что дал людям венесуэльский социализм? Как развиваться стране в условиях необъявленных, но фактически начатых американцами войны и грабежа? Как относятся в Венесуэле к русским и американцам, любят ли чависты Мадуро? Каковы его шансы удержать власть? Обозреватель "Правды.Ру" делится впечатлениями после посещения Венесуэлы.