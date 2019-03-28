Больше половины россиян уверены в экономическом кризисе

Больше половины граждан России (68%) считают, что в стране наступил экономический кризис. Об этом сообщает Фонд "Общественное мнение" (ФОМ).

По результатам проведенного опроса, количество россиян, которые заявили о кризисе, по сравнению с 2018 годов увеличилось на 4%.

Основными его признаками респонденты посчитали "космический" рост цен (28%), резкое снижение уровня жизни (27%), увеличение числа безработных (8%). К числу маркеров наступления экономического кризиса россияне также отнесли повышение пенсионного возраста и увеличение социальных проблем, спад промышленного производства, медленное развитие сельского хозяйства, санкции стран Запада, коррупцию, а также тот факт, что "на работу берут только молодых".

Чуть больше четверти (27%) опрошенных граждан страны не верят в то, что в ближайшем будущем ситуация улучшится. Ухудшения экономической обстановки в России ожидают 19% респондентов. В скором прекращении кризиса уверены только 2%, еще 6% ждут ослабления кризисных проявлений.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по данным опроса российской негосударственной исследовательской организации "Левада-центр", бедность и рост цен больше всего беспокоят граждан страны в настоящее время.

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