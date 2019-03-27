Защита Абызова предложила освободить экс-министра под залог в миллиард рублей.

Адвокат бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в хищении 4 миллиардов рублей, попросил суд освободить его под залог в 1 миллиард рублей, либо направить под домашний арест.
По словам адвоката Александра Аниса, залог готов внести предприниматель Роман Троценко, совладелец компании "Новапорт".
Кроме того, Александр Анис охарактеризовал возбужденное в отношении Абызова дело, как проявление спора хозяйствующих субъектов и напомнил о словах Владимира Путина, который назвал решение таких споров посредством уголовного преследования недопустимым.
Решение о выборе меры пресечения для Абызова примет Басманный суд. Следствие считает, что обвиняемый должен находиться под стражей, поскольку может скрыться, оказать давление на свидетелей и другими способами помешать уголовному производству.
Сам Михаил Абызов не согласен с предъявленными обвинениями и утверждает, что преступных деяний он не совершал.
Как сообщала "Правда.Ру", Абызова задержали сотрудники ФСБ 26 марта. Следствие полагает, что похитив деньги двух компаний в Новосибирской области, бывший министр поставил под угрозу энергетическую безопасность нескольких российских регионов.
Источник фото: sledkom.ru
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