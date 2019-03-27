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СМИ: задержанный Абызов пытался дозвониться до Медведева

Общество

Экс-министр по координации "Открытого правительства" Михаил Абызов, обвиняемый в хищении 4 миллиардов рублей, после задержания 26 марта пытался дозвониться премьер-министру Дмитрию Медведеву. Об этом сообщил телеграм-канал "Незыгарь". По данным источников телеграмм-канала, у Абызова случилась истерика.

СМИ: задержанный Абызов пытался дозвониться до Медведева.

27 марта Следственный комитет выступил с ходатайством о заключении Абызова и других фигурантов его уголовного дела под стражу. Как сообщала "Правда.Ру", бывший министр стал фигурантом дела о хищении денежных средств ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети". Пропажа денег создала угрозу для энергетической безопасности нескольких регионов страны.

Согласно сообщению Следственного комитета, Абызов не признает своей вины, а один из предполагаемых сообщников экс-министра, Сергей Ильичев находился за границей.

По информации агентства "Интерфакс", проживающий в итальянской Тоскане Михаил Абызов ненадолго приехал в Москву, чтобы поздравить с днем рождения одного из бывших коллег по правительству. В Италию он перебрался в конце 2018 года.

Источник фото: sledcom. ru

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Темы Михаил Абызов Следственный комитет Открытое правительство
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