Социолог заявил о неготовности россиян к консолидации.

Глава исследовательской компании "Циркон" Игорь Задорин считает, что у россиян отсутствуют общие ценности, которые могли бы стать "скрепами" для общественной консолидации. По мнению социолога, даже религия и патриотизм не играют такой роли в обществе.
По результатам проведенного "Цирконом" опроса, 75% респондентов готовы "объединяться для совместных действий с другими людьми, если их идеи и интересы совпадают". При этом, таких общих для большинства граждан идей оказалось всего две — здоровье и семейное счастье. "Свобода и независимость" важны лишь для 38% опрошенных, "любовь к родине" — для 18%.
"Управленцы должны понять, что некогда большие общественные образования распались на маленькие: вместо "пенсионеры" теперь появились десять типов пенсионеров, вместо "бюджетники" — десять типов бюджетников", — цитирует Игоря Задорина "Коммерсант".
По мнению исследователя, такая фрагментация общества дает власти свободу действий при отсутствии массовых групп, способных оказать ощутимое сопротивление, однако отсутствие общественной консолидации является фактором, препятствующим развитию страны.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что по итогам опроса ВЦИОМ 84% россиян признали себя счастливыми людьми.
Источник фото: Официальный сайт Исследовательской группы "Циркон"
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