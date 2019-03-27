В России будут проведены испытания по временному отключению Рунета

Российский сегмент сети Интернет будет отключен от всемирной паутины в течение ближайших двух недель.
Об этом сообщает американское научное издание MIT Technology Review.
Так, согласно предоставленной информации, испытания по временному отключению Рунета от глобального интернета пройдут в рамках принятого недавно Государственной думой Российской Федерации законопроекта о суверенном интернете в России.
Целью данных учений, отмечают авторы материала, станет поиск способов преодоления того факта, что большая часть корневых серверов DNS находятся в Соединенных Штатах Америки. Успех в этом предприятии позволит обеспечить России работоспособность и безопасность российского сегмента интернета в случае вмешательства извне, сообщает научное издание MIT Technology Review.
Напомним, что законопроект о суверенном Интернете был внесен в Государственную думу Российской Федерации в декабре минувшего года. В нашумевшем законопроекте говорится о необходимости создания особой инфраструктуры, которая обеспечит бесперебойную работу российских Интернет-ресурсов в случае их отключения от зарубежных серверов.
Документ также, что примечательно, определяет правила маршрутизации трафика. Задача же этих правил — минимизировать передачу за рубеж тех данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи. Кроме того, законопроект предусматривает обязанность провайдеров установить технические средства, с помощью которых и будет определяться источник передаваемого трафика.
Научное издание MIT Technology Review отмечает, что затраты на поддержание изоляции России от Интернета могут достигать порядка 200 миллиардов рублей в год.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев назвал проект о суверенном Интернете вынужденной мерой. Все, указал Патрушев, из-за угроз, исходящих от США, Великобритании и прочих западных государств.
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