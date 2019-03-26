Жена Ходорковского подала в суд на автора и режиссера пьесы "Клептократия"

Инна Ходорковская, супруга предпринимателя Михаила Ходорковского, через суд округа Колумбия в США требует взыскать 75 тысяч долларов с создателей пьесы "Клептократия". Пьесу написал драматург Кеннет Лин, принимавший также участие в создании сериала "Карточный домик". Она рассказывает о карьере и уголовном преследовании экс-главы компании "Юкос".

В исковом заявлении Инна Ходорковская сообщает, что в первой сцене пьесы ее изобразили проституткой, а в последующих — соучастницей преступлений Михаила Ходорковского, в том числе — убийства, которое воспроизведено на сцене с такими деталями, как хлещущая на главного персонажа кровь.

Привлечь к ответу Ходорковская намерена также постановщика пьесы — режиссера Жалкин Гэй. Спектакль был поставлен в Вашингтоне, но не имел громкого зрительского успеха.

"Ответчики Жаклин Гэй и Кеннет Лин стали неотъемлемой частью действий российского правительства по очернению господина Ходорковского… Ответчики написали и поставили крайне неверную и оскорбительную пьесу", — указано в исковом заявлении.

Источник фото: korrespondent.net

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