Россия вошла в рейтинг стран с высокой степенью свободы передвижения граждан по миру

Международная консалтинговая компания Henley & Partners обновила свой рейтинг паспортов, показывающий степень свободы передвижения граждан различных государств по миру.

Первое место, что примечательно, заняли сразу три государства — Япония, Сингапур и Южная Корея. Жители этих стран, отмечают в Henley & Partners, могут посещать с визой или без нее 189 государств.

Второе место рейтинга заняла Германия. На сегодняшний день немцы могут посещать 188 стран. Третье место разделили между собой Дания, Финляндия, Франция, Италия и Швеция.

Пятое место заняла Великобритания, шестое — Соединенные Штаты Америки. Дальше в рейтинге расположились Австралия, Исландия и Новая Зеландия.

Российская Федерация же заняла в рейтинге самых "мощных" паспортов мира лишь 47-ую строчку. Граждане РФ, указывают специалисты, могут посещать без визы лишь 118 государств.

Последнее место рейтинга, составленного международной консалтинговой компанией, делят между собой Афганистан и Ирак. Местные жители могут посещать без визы лишь 30 стран.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Организация Объединенных Наций составила рейтинг самых счастливых стран мира. Россия заняла в нем лишь 59-ую строчку. Лидерами же рейтинга стали Финляндия, Норвегия, Исландия и Дания.

Читайте также:

Что дает паспорт Евросоюза и как его получить.