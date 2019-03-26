Опрос: россияне доверяют ТВ больше, чем соцсетям и близким

Российская исследовательская группа "Циркон" провела исследование с целью выяснить, каким средствам массовой информации россияне доверяют больше всего.

Так, согласно предоставленной информации, подавляющее большинство опрошенных — 63 % — считают отечественные телевизионные программы наиболее надежным источником получения достоверной информации о происходящем в России и мире. Информации, полученной от знакомых, друзей и близких, доверяет почти треть — 31 % — респондентов. Чуть меньше — 28 % — назвали в качестве надежного источника информации новости в поисковых системах. А почти каждый четвертый опрошенный признался социологам, что доверяет сообщениям в социальных сетях.

Примечательно, что чуть ли не наименьшим спросом в качестве источников информации у россиян пользуются различные Telegram-каналы. Так, о своем доверии к подобного рода источникам информации заявили лишь 4 % респондентов. Еще меньше опрошенных — 3 % — доверяют зарубежным средствам массовой информации.

Результаты исследования "Циркона" прокомментировал глава совета директоров медиа-холдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин.

"Не буду спорить никоим образом с тем, что всего 50 % наших сограждан доверяет сведениям, полученным через Всемирную паутину. Это вполне прилично, по-моему.

Вопрос вызывает соотношение 63% (телепрограммы) и 31% (друзья и знакомые). Если это действительно так, то за последние годы мы построили зомби-общество.

Такого, извините, даже при Сталине не было (ну если заменим телепрограммы на СМИ — они ведь чем-то похожи). Потому что при Сталине, Хрущеве, Брежневе были кухни, разговорам на которых и доверяли больше всего.

Так что если "Циркон" спрашивал грамотно, то у нас зомбированное общество.

Вот только приходится сомневаться и даже подозревать заказчиков исследования в виде телеканалов, рекламная выручка которых все больше утекает в Интернет. Потому что, если бы действительно всё было так, как они насчитали, в стране не было бы выборных ситуаций — таких, как произошли в Хакасии, Приморье и даже в Усть-Илимске.

Короче, смешно".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на выборах мэра города Усть-Илимск Иркутской области победила 28-летняя домохозяйка, выдвинутая ЛДПР. Анна Щекина набрала 43,85% голосов избирателей.

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