Спикер Совфеда предложила привлекать заключенных для выполнения госзаказов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что труд российских заключенных может быть использован в госзаказах. По ее словам, это станет отличным "альтернативным" методом применения труда заключенных в исправительных целях.

"В ближайшее время я буду обсуждать вопрос нагрузки заключенных муниципальными и государственными заказами. Разумеется, с целью обеспечить допустимой нагрузкой исправительные учреждения", — пояснила Матвиенко.

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что труд заключенных ни в коем случае не должен перерастать в каторгу и принуждение. Заключенных должны обеспечивать всеми условиями труда: нормальным графиком, спецодеждой и средствами защиты.

"В этом вопросе необходимо учитывать, что заключенные — это такие же люди, как и мы. И они попадают под действие трудового кодекса, поэтому условия их труда должны соответствовать законодательству с учетом условий их содержания под стражей", — отметила Валентина Матвиенко.

Более того, по словам Матвиенко, у Федеральной службы исполнения наказаний есть положительный опыт в привлечении заключенных к переработке твердых отходов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как "Почта России" наживается на заключенных. Сотрудники одного из почтовых отделений Москвы отказывались выдавать Общественной наблюдательной комиссии обращения граждан, находящихся в СИЗО и ИВС. Почтальоны не признают документов, которые предъявляют им правозащитники.

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