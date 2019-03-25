Спикер Совфеда предложила привлекать заключенных для выполнения госзаказов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что труд российских заключенных может быть использован в госзаказах. По ее словам, это станет отличным "альтернативным" методом применения труда заключенных в исправительных целях.
"В ближайшее время я буду обсуждать вопрос нагрузки заключенных муниципальными и государственными заказами. Разумеется, с целью обеспечить допустимой нагрузкой исправительные учреждения", — пояснила Матвиенко.
Спикер Совета Федерации подчеркнула, что труд заключенных ни в коем случае не должен перерастать в каторгу и принуждение. Заключенных должны обеспечивать всеми условиями труда: нормальным графиком, спецодеждой и средствами защиты.
"В этом вопросе необходимо учитывать, что заключенные — это такие же люди, как и мы. И они попадают под действие трудового кодекса, поэтому условия их труда должны соответствовать законодательству с учетом условий их содержания под стражей", — отметила Валентина Матвиенко.
Более того, по словам Матвиенко, у Федеральной службы исполнения наказаний есть положительный опыт в привлечении заключенных к переработке твердых отходов.
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