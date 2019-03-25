Почти половина россиян готова голосовать через интернет

Согласно исследованию ВЦИОМа, 48% жителей России согласны проголосовать на выборах дистанционно, то есть через интернет. Исследователи отмечают, что наиболее активно эту идею восприняли люди с полным, либо неоконченным высшим образованием — 54%.
Наиболее высокий уровень одобрения инициатива вызвала у молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. 67% опрошенных в этом возрастном диапазоне поддержали идею голосовать через интернет. Инициативу также поддержали 57% респондентов, которые ежедневно используют глобальную сеть.
Несмотря на высокий уровень одобрения среди молодежи, более старшее поколение не готовы исполнять свой гражданский долг онлайн. Против голосования в интернете выступили 63% пенсионеров старше 60 лет, 55% респондентов со средним образованием, а также 72% опрошенных, которые не пользуются интернетом.
Наиболее часто называемая причина негативного отношения к онлайн-выборам — недоверие к технологиям. Об этом заявили 75% противников инициативы. Еще 25% противников не верят в то, что можно обеспечить надежность выборов при голосовании в интернете.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как завершается предвыборная гонка на Украине.
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