Россияне объяснили употребление алкоголя соблюдением традиций

Всероссийский центр исследования общественного мнения провел исследование с целью выяснить, как часто и зачем жители России употребляют алкогольные напитки.
Результаты исследования, отметим, оказались более чем любопытными.
Так, выяснилось, что подавляющее большинство граждан Российской Федерации употребляют алкоголь из-за существующей в обществе традиции отмечать праздники со спиртным. Об этом специалистами из ВЦИОМ заявили 80 % женщин и 66 % мужчин.
Некоторые заявили о том, что употребляют алкоголь ради удовольствия. Такой ответ дала почти треть — 27,8 % — опрошенных. Чуть меньше — 25,3 % — заявили, что алкоголь их успокаивает.
Примечательно, что большинство россиян, не имеющих стабильного дохода и постоянной работы — 58,2 % — заявили, что праздники для них являются основной причиной употребления алкоголя.
2,4 % опрошенных же признались, что причиной употребления алкоголя является то, что "без этого просто невозможно жить". Чуть больше — 3,3 % — россиян признались, что им не хватает силы воли бросить пить.
В том, что они регулярно употребляют алкоголь, социологам признались 82,2 % респондентов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты проанализировали уровень агрессии в российском сегменте сети Интернет.
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