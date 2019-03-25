Дмитрий Киселев предложил освободить Кокорина, Мамаева и Серебреникова

Гендиректор информагентства "Россия сегодня" телеведущий Дмитрий Киселев предложил заменить лишение свободы для футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина многомиллионным штрафом, поделив деньги между потерпевшими и государством. Об этом он заявил во время своей еженедельной программы "Вести недели".

Назвав поведение Мамаева и Кокорина "дерзким вызовом обществу", Киселев в то же время считает нецелесообразным держать спортсменов под арестом и лишать возможности тренироваться.

Также Киселев предложил выпустить под залог или подписку режиссера Кирилла Серебренникова, чтобы он мог снимать кино и ставить спектакли. "Не могу сказать, что я фанат творчества Кирилла Серебренникова, но мы же сейчас не об этом", — уточнил ведущий.

Гендиректор "России сегодня" полагает, что Владимир Путин не случайно "убеждал правоохранителей меньше сажать" непосредственно перед арестом Серебренникова. Кроме того, он увидел в выступлении президента на расширенном заседании Генпрокуратуры призыв "выдавливать из себя Сталина", выразив сожаление по поводу живучести традиций репрессий в стране.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как Дмитрий Киселев убеждал гуманитариев "искать новый российский уклад".

Источник фото: wikimedia. org

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