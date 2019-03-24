Распределением адвокатов по делам займется электронная система

В России планируется создание единой автоматизированной системы распределения адвокатов в уголовном судопроизводстве. Об этом сообщает "Российская Газета" со ссылкой на слова специалиста департамента по адвокатуре Федеральной палаты адвокатов России Юлии Коруховой.

По ее словам, подобная система будет направлена против "карманных адвокатов", когда следователи привлекали к работе над делом именно тех защитников, с которыми сработались уже давно. Будет назначен не тот, кто удобен, а тот, кого выберет автоматизированная система.

На данный момент подобные системы имеются лишь в отдельных регионах, где являются обязательными. Следователь оставляет заявку на сайте региональной адвокатской палаты и затем получает ответ.

В свою очередь адвокат, оповещенный о том, что подошла его очередь, получает 15 минут на принятие решения. Если он отказывается от работы, то заявка уходит следующему адвокату по очереди.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Центр стратегических разработок Алексея Кудрина опубликовал документ по судебной реформе, направленный на улучшение качества судейских кадров и рационализацию судебного процесса. Интересно, что проект реформы публикуется уже после начала ее реализации.

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