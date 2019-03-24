Оградить от одиночества первенца - Росстат о мотивах россиян завести второго ребенка

Стремление оградить от одиночества первенца является главной мотивацией, влияющей на решение россиян завести второго ребенка. Об этом сообщает агентство "РБК" со ссылкой на доклад Федеральной службы государственной статистики.

По данным ведомства, на эту причину указали 68% женщин и 62% мужчин, опрошенных в ходе социологического исследования. Второй наиболее популярный ответ для мужчин - это желание супруги завести еще одного ребенка. На эту причину указали 61% мужчин. Одной из главных мотиваций для женщин стало стремление научить первенца заботиться о младших детях - такой ответ дали 54% опрошенных россиянок.

К причинам, повлиявшим на решение завести второго ребенка, участники опроса отнесли желание укрепить брак (50% мужчин и 48% женщин), желание не остаться бедным и одиноким в старости (47% мужчина и 49% женщина), просьбу первого ребенка сестре или брате (36% мужчин и 39% женщин), расчет на решение материальных проблем с помощью средств государственной поддержки (36% мужчин и 42% женщин).

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты из Росстата установили соотношение мужчин и женщин в России за 2018 год - на тысячу мужчин приходилось в среднем 1156 женщин. В январе 2018 года стране проживало 68 миллионов мужчин и 79 миллионов женщин.

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