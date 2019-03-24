Перечень платных услуг в СИЗО дополнят кабельным телевидением

Перечень платных услуг в следственных изоляторах (СИЗО) дополнят подпиской на кабельное телевидение. Об этом сообщает портал газеты "Известия".
По словам заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерия Бояринева, пилотный проект будет запущен в Москве. В камерах установят специальные электронные терминалы, которые позволят заключенным заказать "просмотр фильма, образовательной программы или спортивных каналов".
"У лиц, содержащихся под стражей, появится возможность получить доступ к общему пакету из 20 бесплатных телеканалов или оформить подписку на платные телеканалы", - сказал представитель ФСИН.
Установленные в СИЗО терминалы будут поддерживать и другие платные услуги, например, доступ к книгам, газетам и журналам, а также дополнительному питанию. С помощью терминалов заключенный сможет написать обращение к руководству ФСИН, а также получить необходимую информацию о востребованных вакансиях на рынке труда, чтобы пройти обучение этим специальностям в рамках профессиональной подготовки перед освобождением.
В ведомстве добавляют, что рассматривается возможность создания в некоторых регионах спортивных городков для заключенных, которые на данный момент предусмотрены только для несовершеннолетних.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ФСИН России планирует внести поправки в приказ о Кодексе этики, обязав сотрудников извиняться перед заключенными в том случае, если их права были нарушены.
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