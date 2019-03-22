Ксения Собчак про "чернокожих рабов": "Это была сатира"

Пользователи интернета хотят написать коллективное письмо компании Samsung, чтобы обратить внимание руководства на слова Ксении Собчак о "чернокожих рабах".

Ксения Собчак

Ранее Ксения Собчак публиковала в социальной сети Instagram сториз, где был запечатлен один из эпизодов ее отдыха на Мальдивах и прозвучала фраза "чернокожие рабы, роскошь-роскошь".

Пользователи Сети посчитали, что поскольку Собчак является амбассадором Samsung в России, то компании следовало бы обратить внимание на такие заявления. Поскольку в случае отсутствия реакции может сложиться впечатление, что компания поддерживает подобные заявления. Соответствующий призыв обратить внимание руководство компании на высказывание Собчак появился в телеграм-канале "Медиатехнолог".

Данная ситуация возникла после скандала вокруг косметической компании Lush и фем-активистки Беллы Рапорт. SMM-специалист отказалась предоставить активистке пробный набор товаров для продвижения на своих аккаунтах в социальных сетях. После этого Белла Рапорт обвинила компанию в "хамском" отношении. В данном случае Ксения Собчак выступила в защиту активистки и потребовала уволить сотрудника, который отказал девушке в бесплатном наборе косметики.

"Активно наблюдаю за инцидентом с компанией Lush и Беллой Рапорт. Не понимаю, почему общественность так реагирует. Ведь мы, как сестры, должны поддерживать Беллу, а не издеваться. Для себя решила, что не буду покупать бомбочку для ванны, пока компания не уволит сотрудницу, отказавшую Белле", - писала Собчак в социальных сетях.

"Правда.Ру" попросила Ксению Собчак прокомментировать инициативу насчет коллективного письма в компанию Samsung. Журналистка рассказала, что фразой про "чернокожих рабов" хотела высмеять людей с расистскими взглядами.

- Это неправда, это клевета. Что обсуждать, я не понимаю предмета разговора. Вы мне говорите о каких-то вещах, которые я первый раз от вас слышу. Какие "чернокожие рабы"? О чем речь?

- Во время отдыха на Мальдивах вы якобы назвали одного из местных официантов "чернокожим рабом".

- Это история полугодовой давности. Это была шутка, пародирующая как раз людей с расистскими высказываниями. Я высмеиваю людей, которые ведут роскошный образ жизни и могут высказываться подобным образом. Это было явно сделана как сатира. Если кто-то не понимает каких-то шуток, то это не моя проблема. Я никак не понимаю, как это может быть связано с "Лашем". Это какой-то бред. Я даже не очень хочу в это вникать.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Ксения Собчак раскрыла свой ежемесячный доход. По словам журналистки, ее ежемесячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей.

Фото: instagram.com

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