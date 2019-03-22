Калужский губернатор эмоционально прокомментировал историю про идею выставлять мощи святых в музеях

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов оказался сильно раздосадован публикацией в СМИ его реплики о необходимости принести в музей мощи святых для привлечения туда публики. В интервью радиостанции "Говорит Москва" он назвал свое предложение шуткой, причем — не предназначенной для широкой публики.

"Пришел я в музей, нет посетителей. Выставка замечательная, людей нет. Может, вам мощи сюда принести, тогда люди подтянутся. Ну, пошутил я так неудачно", — сказал губернатор.

Анатолий Артамонов опасается, что резонанс вокруг неудачной шутки может навредить его деловой репутации, в том числе и в Европе, а потому намерен выяснить, кто из людей, находившихся рядом с ним в тот момент в музее, передал его слова журналистам.

"Было три человека: директор музея, экскурсовод, и мой помощник. Вот я их всех сейчас спрошу: "так, вы, козлы, я же вам доверяю, когда с вами говорю". Сейчас я узнаю, какой козел меня выложил. Я не знаю, какому идиоту это пришло в голову. Свои люди вроде были вокруг, ни одного чужого человека. Я сейчас выясню, кто этот поддонок, выложил это все. Я что, должен всегда ходить с зашнуренным ртом?!" — поделился планами с радиослушателями глава региона.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о выступлении Анатолия Артамонова на Российском инвестиционном форуме, в котором он заявил, что "любая здравомыслящая женщина" рожает первого ребенка даже при отсутствии необходимых условий, "к этому ее зовет физиология".

Источник фото: Официальный портал органов власти Калужской области

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