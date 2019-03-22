Госдума рассмотрит законопроект о штрафах за отказ обслуживать инвалидов

В Государственную думу Российской Федерации внесли законопроект, предусматривающий введение ответственности за отказ обслуживать инвалидов.
Так, вынесенный на рассмотрение Госдуме РФ законопроект предусматривает суровые денежные взыскания за отказ в доступе к товарам, работам или услугам по причинам, которые обусловлены ограничением жизнедеятельности, состоянием здоровья или же, например, возрастом.
Законопроект, отметим, предусматривает штраф в размере от 15 до 30 тысяч рублей для должностных лиц. Юридических лиц же в случае нарушения закона ждет еще большее денежное взыскание. Так, им в случае отказа обслуживать инвалидов придется заплатить штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей.
Напомним, что в минувшем году Государственная дума Российской Федерации приняла закон, который позволяет освободить от уплаты взносов на капитальный ремонт собственников жилья, где проживают неработающие пенсионеры старше 70 лет и неработающие инвалиды I и II групп.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Михаил Лобанов, бывший узник фашистского концлагеря, получил ключи от собственной квартиры. Долгое время пожилой мужчина жил в скромной пристройке на территории железнодорожного вокзала с дочерью-инвалидом.
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Отметим, что документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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