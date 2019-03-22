Соцопрос: лишь 2% россиян верят в скорое завершение экономического кризиса.

Социологический опрос Фонда "Общественное мнение" показал, что большинство россиян воспринимает ситуацию в отечественной экономике как кризисную. При этом, в перспективы изменения текущего положения к лучшему верит меньше 10% респондентов.
68% граждан считают, что в стране экономический кризис. Чаще всего в ходе опроса респонденты отмечали такие его признаки, как рост цен и тарифов (28%) и снижение уровня жизни людей (27%). При этом, 20% признаков кризиса не наблюдают, а 12% не имеют ответа на этот вопрос.
Примечательно, что с 2015 года такое процентное соотношение в итогах подобных опросов фонда остается стабильным.
Оценивая перспективы национальной экономики, 27% участников опроса отметили, что в ближайшее время положение дел не изменится, 19% опасаются ухудшения, а 13% затрудняются высказать свое мнение. Лишь 6% россиян рассчитывают на позитивные перемены в экономике, и только 2% верят в выход из кризиса в ближайший год.
В ноябре прошлого года количество граждан, ожидавших ухудшения, составляло 28%, а рассчитывавших на стабильность — 23%.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что, согласно опросу общественного мнения, более трети россиян сталкивались в прошлом году с обманом в магазинах.
Источник фото: pixabay. com
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Отметим, что документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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