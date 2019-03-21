Россияне сообщили о сбоях в работе сервисов "Яндекса"

Жители России сообщили о перебоях в работе приложений "Яндекса" в четверг, 21 марта. Об этом свидетельствуют данные интернет-сервиса Downdetector, который отслеживает работу наиболее популярных ресурсов и приложений.

Жалобы на неполадки в работе сервисов "Яндекс. Такси", "Яндекс.Дзен" и "Яндекс.Музыка" начали поступать около 16:00 по московскому времени. Также пользователи отмечали сбои в работе почты. С проблемами стокнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Самары, Казани и Уфы.

Как позднее сообщили в пресс-службе компании "Яндекс", у некоторых пользователей действительно возникли небольшие трудности с доступом к определенным сервисам, однако в настоящее время все перебои устранены.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что технологическое развитие отечественных IT-компаний превращает Россию в одну из крупнейших "IT-держав" мира. Так считают эксперты немецкого делового издания "Handelsblatt". Однако в России до сих пор отсутствуют корпорации мирового значения.

В издании отмечали, что доходы группы "Яндекса" за 2018 год увеличились на 36% по сравнению с предыдущим годом, достигнув отметки в 1,8 миллиардов долларов. Общая прибыль компании возросла на впечатляющие 480% - до 660 миллионов долларов.

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