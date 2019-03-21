Поклонская зарегистрирует бренд "Няш-мяш" для товаров из Крыма

Депутат Госдумы Нататья Поклонская рассказала журналистам 21 марта о намерении зарегистрировать бренд "няш-мяш". Экс-прокурор Крыма призналась, что долго не могла принять этот интернет-мем, но сейчас привыкла к нему.
"Ассоциация "Няш-мяш — Крым наш" — это опять Крым, опять патриотизм, опять крымская весна", — отметила Наталья Поклонская.
Политик намерена использовать бренд для продвижения производимых на полуострове товаров. Сейчас розовую воду с названием "Няш-мяш" и изображением Натальи Поклонской на этикетке выпускает комбинат "Крымская роза".
Мем "няш-мяш" появился весной 2014 года, когда интернет-пользователи стали публиковать большое количество картинок с изображением Натальи Поклонской в аниме-стиле. Тогда прокурор Крыма заявляла, что как прокурор, "никаких няш-мяш" не допустит.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о начале публикации Нататьей Поклонской компромата на депутатов Госдумы, собранного ей за время руководства парламентской комиссией по этике и контролю за доходами депутатов.
Источник фото: Официальный сайт комбината "Крымская роза"
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