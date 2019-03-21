Пилоты падающего Boeing 737 Max спасали самолет

Пилоты разбившегося Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air перед самой катастрофой пытались исправить ситуацию, но им не хватило времени.

Об этом сообщает новостной портал Reuters.

Так, сообщают авторы материала, пилоты листали инструкцию, пытаясь выяснить, как исправить бедственное положение воздушного судна. Когда же экипаж понял, что спасти самолет не удастся, один из них, индонезиец по происхождению, произнес "Аллах Акбар".

Об этом, указывает новостной портал Reuters, стало известно из расшифровки бортового самописца.

Отметим, что "Аллах Акбар" в переводе с арабского языка означает "Аллах Велик". Это словосочетание мусульмане используют для выражения радости, шока, волнения или же, например, страха.

Напомним, что Boeing 737 MAX потерпел крушение в октябре минувшего года. Самолет вылетел из аэропорта Джакарты, но потерпел крушение через 15 минут после взлета. На борту самолета находился 181 человек, включая весь экипаж корабля. Все они погибли. Boeing 737 MAX рухнул в считанных километрах от западного побережья острова Ява.

В марте текущего года, напомним, крушение потерпел еще один Boeing 737 MAX.

Специалисты говорят об общей у всех воздушных лайнеров подобного типа особенности, заставляющей нос самолета опускаться вниз в определенной внештатной ситуации.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пилоты самолетов класса Boeing 737 MAX не были должны образом проинформированы по поводу особенностей воздушного лайнера. Многие из них, сообщает The New York Times, обучались управлять самолетом с помощью приложения на IPad — обыкновенном планшете от компании Apple.

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