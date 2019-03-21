Росстат составил рейтинг регионов по продолжительности рабочей недели

Федеральная служба государственной статистики составила рейтинг регионов Российской Федерации согласно средней продолжительности рабочей недели.

Самая длинная рабочая неделя в третьем квартале минувшего года оказалась в Севастополе. Так, местные жители трудились в течение ее целых 39 часов. Чуть меньше — 38,8 часов — провели на рабочем месте жители Калмыкии, Воронежской области, Еврейской автономной области и Владимирской области.

Согласно предоставленным Росстатом данным, меньше всего находятся на рабочем месте жители Республики Алтай, Карелии, Коми, Дагестана, а также Мурманской и Архангельской областей.

Примечательно, что у российских мужчин продолжительность рабочей недели оказалась несколько больше, нежели у представительниц прекрасного пола. Так, указывают специалисты из Росстата, мужчины проработали на самой длинной рабочей неделе в третьем квартале минувшего года 38,7 часов, а женщины — 35,4.

Отметим, что средняя продолжительность рабочей недели в Российской Федерации составила 37,1 часа.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Федеральная служба государственной статистики составила рейтинг российских регионов по количеству покинувших их жителей. На основании масштабного исследования социологов лидером по этому показателю стала Омская область. За минувший год, сообщает Росстат, один из крупнейших регионов в Сибири покинули свыше 12 тысяч человек.

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