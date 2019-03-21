Минздрав предложил повысить возраст для покупки крепкого алкоголя до 21 года

Министерство здравоохранения России выступило с предложением повысить до 21 года минимальный возраст, с которого будет разрешено приобретать крепкий алкоголь. Об этом сообщают "Вести.ru". Соответствующий документ уже опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В ведомстве предлагают запретить продажу алкоголя, в котором содержание спирта превышает 16,5%, лицам младше 21 года.
Документ разработан в рамках федерального проекта по укреплению общественного здоровья россиян. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в беседе с агентством ТАСС заявила, что увеличение возраста продажи крепкого алкоголя будет "совершенно правильной мерой".
Напомним, что в Государственной думе РФ уже предлагали убрать с открытых полок крепкие алкогольные напитки. По мнению законодателей, это поможет снизить количество продаж алкоголя в стране.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что согласно данным Минздрава, с 2005 по 2017 год заболеваемость алкоголизмом снизилась в два раза. Общее потребление алкоголя в пересчете на этиловый эквивалент на душу населения за указанный период снизилось в два раза, до 10 литров на человека. Также резко снизилось число пациентов, которым диагноз "алкоголизм" был поставлен впервые.
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Кому власть запретит покупать алкоголь
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Отметим, что документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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