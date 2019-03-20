Пригожин в ироничной форме ответил на абсурдные вопросы русской службы "Би-би-си"

Русская служба "Би-би-си" направила через соцсеть "ВКонтакте" "абсолютно безумные и абсурдные" вопросы в адрес главы компании "Конкорд" Евгения Пригожина. Так сам предприниматель охарактеризовал запрос журналистки Фариды Рустамовой.

Представительница "Би-би-си" обратилась с просьбой оказать содействие в подготовке очередного сомнительного материала. Помимо прочего, журналистку интересовали факты частной жизни различных высокопоставленных лиц.

Евгений Пригожин счел очередное обращение "Би-би-си" некорректным. Само издание бизнесмен назвал "вражеским", а вопросы, поступившие в его адрес, — безумными и абсурдными. Пресс-служба "Конкорда" привела народную мудрость, которую Пригожин решил напомнить "журналистам": "Любознательность — это окно в мир, любопытство — замочная скважина в сортир".

По мнению Евгения Пригожина, Фарида Рустамова занимается ничем иным как копанием в грязном белье.

"Если вы хотите поковыряться в грязном белье, вы можете прибыть в офис компании "Конкорд", мы подготовим для вас целую корзину с грязными трусами и носками, которые вы сможете нюхать в свое удовольствие", — говорится в сообщении пресс-службы.