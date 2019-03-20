В России более чем в два раза выросло число жертв авиакатастроф

В минувшем году в России по сравнению с годом 2017-ым число людей, погибших в авиакатастрофах, резко и значительно выросло.
Об этом свидетельствует доклад Межгосударственного авиационного комитета.
Так, в прошлом году, согласно предоставленной информации, авиакатастрофы в России унесли жизни 128 человек. Годом ранее же этот показатель был в 2,5 раза ниже. Таким образом, в 2017-ом году авиакатастрофы в России унесли жизни 51 человека.
В общей сложности в российском небе произошло почти полсотни — 42 — авиапроисшествия. Отметим, что самым крупным из них стала трагедия в Раменском районе Подмосковье в феврале прошлого года. В той авиакатастрофе погиб 71 человек, отмечает в своем докладе Межгосударственный авиационный комитет.
Отметим, что Россия — безоговорочный лидер среди стран бывшего Советского Союза, подписавших Соглашение о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, по числу авиакатастроф и прочих авиаинцидентов.
Напомним, что Соглашение не подписали лишь страны Прибалтики — Литва, Латвия и Эстония. Также из договора в 2008 году вышла Грузия.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что все пилоты самолетов класса Boeing 737 MAX не были должны образом проинформированы по поводу особенностей воздушного лайнера. Так, сообщает американское издание The New York Times, многие пилоты обучались управлять самолетом с помощью приложения на IPad — обыкновенном планшете от компании Apple.
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