Больше половины опрошенных россиян поддерживают полное равноправие мужчин и женщин

Больше половины граждан России считают, что достижение равенства в правах и обязанностях мужчин и женщин необходимо. Об этом сообщает агентство "РБК" со ссылкой на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
За полное равенство в правах и обязанностях выступили 62% опрошенных россиян. Еще 59% поддержали идею полного гендерного равенства. При этом в возможность равенства прав мужчин и женщин только в некоторых сферах верят 42% респондентов, а 38% - считают, что достижение равенства возможность во всех сферах. Только 13% считают равноправие невозможным.
На вопрос о том, поддерживают ли участники опроса феминистское движение, положительно ответили 31% опрошенных граждан, среди которых значительная доля (44%) приходится на молодых россиян в возрасте от 18 до 24 лет. Отрицательно высказались 55% респондентов, при этом большинство (60%) из них составили люди в возрасте от 45 до 59 лет.
Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения проводился 10 марта, участниками исследования стали 1,6 тысяч совершеннолетних граждан страны.
По данным Всемирного банка, равноправие между мужчинами и женщинами в России достигнуто в вопросах владения имуществом и свободы передвижения. Наиболее проблемной областью с данной точки зрения остается сфера оплаты труда.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, согласно данным Росстата, в минувшем году в России на тысячу мужчин приходилось в среднем 1156 женщин. В январе 2018 года стране проживало 68 миллионов мужчин и 79 миллионов женщин.
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