Минтруд объяснил изменившуюся схему индексации пенсий

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации объяснило изменившуюся схему индексации пенсий.
Так, указывают специалисты российского ведомства, ранее пенсионер мог обратиться за доплатой к пенсионным отчислениям в том случае, если общая сумма его материального обеспечения не достигала величины прожиточного минимума в том регионе, где он проживает.
Теперь, указывает Министерство труда и социальной защиты РФ, размер пенсии доведут до соответствующего прожиточного минимума в регионе проживания пенсионера. После этого, отмечают специалисты российского ведомства, будет проведена индексация пенсии.
Таким образом, указывают в Министерстве труда и социальной защиты РФ, материальное обеспечение неработающих пенсионеров в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты в текущем году.
Отметим, что в текущем году специалисты прогнозируют рост пенсий россиян. Так, ожидается, что размер материального обеспечения пожилых людей увеличится в среднем на 1 тысячу рублей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что исследовательская организация "Левада-центр" провела любопытное исследование. Социологи выяснили, что больше половины граждан России сомневаются в искренности и честности власти.
Фото: facebook. com/Мой Павлодар
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