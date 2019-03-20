Ожирение связано с сезонными переводами времени

Часть медиков считает, что возврат к сезонным переводам времени поспособствует ожирению населения России. Несмотря на это, специалисты в целом положительно оценивают инициативу депутата от "Единой России" Андрея Барышева.

Врачи отмечают, что при переходе на летнее время увеличивается световой день для человека, что положительно влияет на его самочувствие.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об инициативе депутата Государственной думы Андрея Барышева вернуть сезонные переводы времени. По мнению депутата, данная мера создаст более благоприятную систему исчисления времени, которая повысит качество жизни россиян, а также положительно отразится на их здоровье. Такая система будет совпадать с естественной сменой дня и ночи, создавая максимальную освещенность естественным светом в период бодрствования населения.

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