Росстат: бедные россияне чаще чувствуют себя одинокими

Почти половина граждан России с низким уровнем доходов чувствует себя одинокими. Об этом сообщает агентство "РБК" со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Как уточняют в ведомстве, участники опроса самостоятельно определяли уровень своих доходов: высокий, средний или низкий. Выяснилось, что среди россиян с низким уровнем дохода, 47% считают себя одинокими, а еще 20% испытывают это чувство почти постоянно.

Однако среди участников исследования, которые определили свои доходы как высокие, доля испытывающих одиночество составила только 16%. В группе граждан со средними доходами о своем одиночестве заявили 23% респондентов.

Женщины заметно чаще мужчин чувствуют свое одиночество. Около 30% опрошенных россиянок назвали себя одинокими, среди мужчин так высказались всего 18%.

В августе минувшего года первый заместитель председателя комитета Государственной Думы России по образованию и науке Геннадий Онищенко посчитал, что главной угрозой для мужчин является именно одиночество, которое сокращает жизнь почти на 10 лет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению телеведущего Владимира Познера, Россия отстает на 40 лет от стран Большой семерки по производительности труда, что является главной причиной бедности жителей страны.

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