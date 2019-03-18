Лидер "Машины времени" Макаревич вновь упрекнул россиян за присоединение Крыма

Советский и российский музыкант, лидер и единственный бессменный участник рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич упрекнул россиян вхождением Крымского полуострова в состав Российской Федерации в 2014 году.
Соответствующее заявление Андрей Макаревич сделал на своей странице в социальной сети Facebook.
Так, написал лидер знаменитой рок-группы, фанаты часто просят его сфотографироваться с ними. "Мы выросли на ваших песнях", — говорят слушатели при этом музыканту, указал Андрей Макаревич.
По словам советского и российского музыканта, в фотографии он не отказывает никому. С ним, заявил он, можно сфотографироваться, тем более тем, кто вырос на песнях рок-группы "Машина времени". Но, удивляется Андрей Макаревич, "что ж вы так херово выросли?".
"Что ж вы орали "Уракрымнаш"? Плохо слушали?", — задается вопросом Андрей Макаревич на своей странице в социальной сети Facebook.
Напомним, что Андрей Макаревич известен своей активной гражданской позицией. Так, с 2014-го года музыкант на постоянной основе критикует российскую власть за "оккупацию" Крыма, а граждан Российской Федерации за одобрение действий Москвы.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Андрей Макаревич заявил об идиотизме подавляющего большинства жителей планеты. С точки зрения музыканта, с этим ничего нельзя поделать и стоит просто смириться.
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