Многим родственникам погибших в катастрофе с Boeing вместо тел отдали землю

Некоторые родственники погибших в авиакатастрофе с Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии смогли получить лишь землю вместо тел своих близких.

Дело в том, что идентификация тел может занять целых шесть месяцев. Тем же, кто все-таки хочет провести погребальный ритуал, спасатели готовы выделить один килограмм земли с места трагедии. По словам родственников тех людей, что погибли в авиакатастрофе в Эфиопии, подразумевается, что это будет воспоминанием о людях, которых они любили.

Напомним, что неделю назад самолет авиакомпании Ethiopian Airlines модели Boeing 737 MAX 8 разбился в Эфиопии через несколько минут после взлета. Погибли 157 человек, в том числе трое граждан Российской Федерации.

Отметим, что в октябре прошлого года в Индонезии также разбился Boeing 737 MAX. В результате той ужасной трагедии погибли 189 человек.

Подавляющее большинство государств Евросоюза, а также Казахстан, Фиджи, Новая Зеландия и Ямайка приняли решение о запрете полета самолетов этой модели. В России же соответствующее решение на данный момент приняла лишь одна авиакомпания.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пилоты обучались управлению Boeing 737 MAX с помощью самого обыкновенного приложения для IPad — планшета от фирмы Apple. Об этом сообщает американское издание The New York Times. Так, пишут журналисты из Соединенных Штатов Америки, в компании Boeing посчитали, что этого будет достаточно для обучения управлением воздушным лайнером.

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