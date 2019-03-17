Facebook удалил миллионы копий видео массового расстрела в Новой Зеландии

Более 1,5 миллионов копий видео, сделанного террористом Брентоном Таррантом во время расстрела прихожан в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч, за сутки удалила служба поддержки Facebook. Об этом сообщает "Российская Газета".

По словам представителя социальной сети в Новой Зеландии Мии Гарлик, Facebook будет удалять все материалы, связанные с демонстрацией шокирующего контента. Удаляются даже те видеозаписи из Крайстчерча, которые не содержат сцен насилия.

Отмечается, что более полутора миллионов копий видео, снятого террористом, было заблокировано уже после их загрузки пользователями социальной сети. Еще 1,2 миллиона попыток размещения видео было пресечено на стадии загрузки.

Напомним, что нападение на две мечети в городе Крайстчерч в Новой Зеландии произошло в пятницу, 15 марта. В результате стрельбы погибли 50 человек и более 40 получили ранения. Полиция задержала четверых подозреваемых в совершении теракта. Среди задержанных - 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант, транслировавший расстрел прихожан в интернет.

В течение 17 минут Таррант вел видеотрансляцию массового убийства, а перед этим написал 37-страничный "манифест", в котором объяснял свои мотивы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что террорист, расстрелявший верующих в мечети, не был "одиноким волком", а был представителем формирующегося организованного христианского экстремизма.

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