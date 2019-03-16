Сиделка Михаила Кокшенова опровергла информацию о перенесенном им инфаркте

Сиделка народного артиста Российской Федерации, советского и российского актера театра и кино, кинорежиссера и сценариста Михаила Кокшенова опровергла информацию о перенесенном им сердечном приступе.
Сегодня, в субботу, 16 марта, ряд отечественных средств массовой информации сообщил о том, что сиделка 82-летнего артиста якобы вызвала врачей скорой помощи. Согласно предоставленной информации, у Михаила Кокшенова резко упало артериальное давление. Сообщалось, что по предварительным данным у актера случился сердечный приступ.
Позднее же оказалось, что с Михаилом Кокшеновым все хорошо. Его сиделка сообщила, что никакого приступа не было.
Отметим, что в 2017 году знаменитому актеру действительно понадобилась помощь медиков. Тогда Михаил Кокшенов пережил инсульт.
Наиболее известен как актер Михаил Кокшенов, напомним, по фильмам "Белые росы", "Самая обаятельная и привлекательная", "Александр Маленький", "На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди" и "Спортлото-82", а также сериалам "Вечный зов", "Маленькие трагедии", "Адъютант его превосходительства" и "Ералаш".
Примечательно, что Михаил Кокшенов, как правило, выступал в комическом амплуа глуповатых амбалов и деревенских простаков.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Леонид Ярмольник, известный советский и российский актер театра и кино, резко высказался по поводу званий "Заслуженный артист России" и "Народный артист России".
Фото: Pravda.ru.
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