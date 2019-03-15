Суд отказал в аресте депутаты Госдумы, подозреваемого в получении трехмиллиардной взятки

Ленинский районный суд Екатеринбурга отклонил ходатайство Следственного комитета России с просьбой арестовать депутата Государственной думы РФ Вадима Белоусова, подозреваемого в получении взятки в размере 3,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу областного суда.
У следователей есть еще трое суток для того, чтобы обжаловать судебное решение, пока постановление не вступило в законную силу.
Следствие считает, что с 2010 по 2014 года, депутат и экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, скрывающийся сейчас в Лондоне, в составе организованной преступной группы получили от руководителя местного холдинга взятку в размере более 3,2 миллиардов рублей за покровительство. В результате холдинг победил в ряде проведенных аукционов в сфере дорожного обслуживания, а несколько людей из руководства холдинга были назначены на должности директоров государственных предприятий области.
В декабре минувшего года Госдума лишила Белоусова депутатской неприкосновенности и дала согласие на возбуждение против него уголовного дела.
Как писала "Правда.Ру", ранее депутат явился на допрос в Ленинский суд Екатеринбурга. Из здания суда его не выпустили, взяв под стражу. Прокуратура согласовывает обвинения против Белоусова с вышестоящим руководством. Сам депутат свою вину не признает.
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