Молодежь отказывается от наркотиков, алкоголя и сигарет

Минздрав России сообщил, что российская молодежь начала приобщаться к вредным привычкам в более позднем возрасте. Ведомство отмечает, что ситуация начала улучшаться после реализации правительственных программ, направленных на популяризацию здорового образа жизни.

По информации Минздрава, за последние 17 лет подростки стали позже приобщаться к употреблению алкогольных напитков, табачных изделий и наркотических веществ. Представители ведомства отмечают, что еще несколько лет назад подростки начинали пробовать курить с 10 лет. Уже в 2017 году этот показатель увеличился до 14 лет.

Если ранее подростки начинали пробовать наркотики в 13 лет, то теперь знакомятся с ними в 16 лет.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о новой инициативе Министерства промышленности и торговли России вернуть на улицы ларьки и торговые павильоны. Однако мобильным торговым точкам запретят торговать алкоголем и табачными изделиями.

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