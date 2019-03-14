Общественные наблюдатели не застали Цеповяза в СИЗО.

Члены Общественной наблюдательной комиссии Хабаровского края в ходе проверки не обнаружили в СИЗО Хабаровска Вячеслава Цеповяза. Администрация учреждения объяснила, что Цеповяза отправили в колонию, не уточнив, в какую именно.
Наблюдателям удалось осмотреть камеру, в которой содержался осужденный.
"Посмотрели карточку, где указано, какие передачи он получал. Передач было две — от адвоката и родственников. Там был стандартный набор — печенье, колбаса, гигиенические принадлежности. Крабов и деликатесов не было", — сообщила РИА Новости председатель краевой ОНК Виктория Макарчук.
Члены комиссии пришли к выводу, что СИЗО работает без нарушений — заполненность камер соответствует нормам, а заключенные на условия содержания не жалуются. В заключении по итогам проверки наблюдатели обратили внимание лишь на необходимость косметического ремонта в помещениях.
Вячеслав Цеповяз отбывает наказание за создание преступной группировки, убившей 12 человек в станице Кущевская. Привилегированные условия, которые создают для него сотрудники исправительных учреждений не раз становились причиной скандалов.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о публикации видео, на котором Вячеслав Цеповяз демонстрирует свою "усадьбу" на территории исправительной колонии.
Источник фото: You Tube — канал Сергея Перина
Читайте также
За пиры Цеповяза главу УФСИН наказали выговором
Глава Амурского ОНК уволилась из-за поддержки Цеповяза
Потерпевшим от банды Цапков — Цеповяза отказано в компенсациях
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Примечательно, что одно из пророчеств знаменитого французского фармацевта и алхимика на текущий год уже сбылось.
Резолюция включает предложения остановить "Северный поток - 2", предусмотреть расширение санкций, а также не считать Россию стратегическим партнером.
Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев считает, что россияне платят за услуги ЖКХ в два раза больше, чем необходимо.
О своеобразной боязни Запада по отношению к России, ее мощи, ее просторам и ее духовному потенциалу "Правде.Ру" рассказал эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игорь Николайчук.