Общественные наблюдатели не застали Цеповяза в СИЗО

Члены Общественной наблюдательной комиссии Хабаровского края в ходе проверки не обнаружили в СИЗО Хабаровска Вячеслава Цеповяза. Администрация учреждения объяснила, что Цеповяза отправили в колонию, не уточнив, в какую именно.

Наблюдателям удалось осмотреть камеру, в которой содержался осужденный.

"Посмотрели карточку, где указано, какие передачи он получал. Передач было две — от адвоката и родственников. Там был стандартный набор — печенье, колбаса, гигиенические принадлежности. Крабов и деликатесов не было", — сообщила РИА Новости председатель краевой ОНК Виктория Макарчук.

Члены комиссии пришли к выводу, что СИЗО работает без нарушений — заполненность камер соответствует нормам, а заключенные на условия содержания не жалуются. В заключении по итогам проверки наблюдатели обратили внимание лишь на необходимость косметического ремонта в помещениях.

Вячеслав Цеповяз отбывает наказание за создание преступной группировки, убившей 12 человек в станице Кущевская. Привилегированные условия, которые создают для него сотрудники исправительных учреждений не раз становились причиной скандалов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о публикации видео, на котором Вячеслав Цеповяз демонстрирует свою "усадьбу" на территории исправительной колонии.

Источник фото: You Tube — канал Сергея Перина

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