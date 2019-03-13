Более трети россиян нарушают правила отелей

Соцопрос онлайн-сервиса Ostrovok. ru показал, что более трети россиян нарушают правила, установленные отелями для постояльцев. Например, около 34% опрошенных мужчин заявили, что купались в бассейнах в состоянии алкогольного опьянения.
Еще 27% мужчин и 21% женщин рассказали, что хотя бы раз нарушали запрет на курение в номере. Также 26% опрошенных мужчин и 17% опрошенных женщин подтвердили, что занимались сексом в неположенных для этого местах. Помимо этого, 20% респондентов признались, что воровали вещи из гостиничных номеров. При этом, всего 5% опрошенных дрались с другими отдыхающими, либо с персоналом гостиниц.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала читателям о том, как организовать мини-гостиницу на дому. Хозяин собственной квартиры может при желании превратить ее в бизнес, организовав в ней мини-отель. Тем не менее, прежде чем продумывать дизайн будущих комнат-номеров, надо осуществить ряд куда более прозаичных, но критически важных юридических действий.
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