Росстандарт намерен лишить колдунов сертификатов

Росстандарт намерен провести ревизию систем добровольной сертификации, чтобы лишить колдунов, экстрасенсов, гадалок и "целителей" возможности получать документы, якобы подтверждающие их сверхъестественные способности.

Сейчас Росстандарт обязан вносить в реестр все системы добровольной сертификации на основании представленных их создателями документов. Этим пользуются предприимчивые граждане, которые учреждают конторы, выдающие сертификаты астрологам, магам и представителям других экзотических профессий. Но проводить мониторинг деятельности таких контор ведомство не имеет полномочий.

Инициатива Росстандарта обсуждалась с членами Комитета Государственной думы по труду и социальной политике, которые поддержали данное решение. Член комитета Сергей Вострецов предложил усилить борьбу с мошенниками, законодательно объявив оказание "колдовских" и "магических" услуг преступной деятельностью.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что участник популярного телевизионного шоу "Битва экстрасенсов" разоблачил недобросовестных создателей программы.

Источник фото: pixabay.com

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