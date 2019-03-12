Абитуриентам оставили право подавать документы в пять вузов одновременно.

Министерство образования и науки не намерено менять правила поступления абитуриентов в вузы в 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 12 марта.
Причиной для подозрений о планах сократить количество вузов, куда абитуриент может одновременно подать документы, с пяти до одного, стало заявление министра просвещения Ольги Васильевой. Она считает массовые попытки поступить сразу в несколько учебных заведений "девальвацией высшего образования". Однако, оказалось, что это лишь личное мнение чиновника.
Ссылаясь на пресс-службу Министерства образования и науки, ТАСС уточняет, что подать документы в пять вузов можно будет для приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о письме ректоров пяти ведущих университетов страны к Владимиру Путину с просьбой упразднить существующую систему аккредитации высших учебных заведений, как утратившую актуальность. Контроль за качеством высшего образования руководители вузов предложили передать учебно-методическим объединениям.
Источник фото: wikimedia.org
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