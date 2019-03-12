Росстат обнародовал рейтинг регионов России по количеству покинувших их жителей

Федеральная служба государственной статистики обнародовала рейтинг субъектов Российской Федерации по количеству покинувших их жителей.
На основании масштабного исследования социологов лидером по этому показателю стала Омская область. За минувший год, сообщает Росстат, один из крупнейших регионов в Сибири покинули свыше 12 тысяч человек.
Второе место рейтинга регионов России по количеству покинувших их жителей с крохотным отрывом от места первого заняла республика Дагестан. По подсчетам Федеральной службы государственной статистики, за прошлый год Дагестан покинули 11 тысяч человек.
Замыкает первую тройку рейтинга Саратовская область. Ее, указывают специалисты Росстата, в прошлом году покинули чуть больше 10 тысяч местных жителей.
В тройке регионов же, куда граждане Российской Федерации переезжают чаще всего, оказались город Москва, Московская область и Краснодарский край. Всего же, отмечают социологи, положительную динамику по миграции продемонстрировали 18 российских регионов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты составили рейтинг России по безработице среди молодых людей. Так, выяснилось, что в целом ряде субъектов Российской Федерации не могут найти работу больше половины местных юношей и девушек.
Читайте также:
Минздрав перечислил "больные" регионы России.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Примечательно, что одно из пророчеств знаменитого французского фармацевта и алхимика на текущий год уже сбылось.
Президент Украины Петр Порошенко в случае поражения на выборах может бежать из страны.
Руководитель администрации главы Чувашии объяснил низкие зарплаты медиков и педагогов недостаточным трудолюбием.
Предвыборные митинги Петра Порошенко были сорваны радикалами в Черкассах и Житомире. Но это же основа нынешнего режима. Что происходит?