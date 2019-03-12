Росстат обнародовал рейтинг регионов России по количеству покинувших их жителей

Федеральная служба государственной статистики обнародовала рейтинг субъектов Российской Федерации по количеству покинувших их жителей.

На основании масштабного исследования социологов лидером по этому показателю стала Омская область. За минувший год, сообщает Росстат, один из крупнейших регионов в Сибири покинули свыше 12 тысяч человек.

Второе место рейтинга регионов России по количеству покинувших их жителей с крохотным отрывом от места первого заняла республика Дагестан. По подсчетам Федеральной службы государственной статистики, за прошлый год Дагестан покинули 11 тысяч человек.

Замыкает первую тройку рейтинга Саратовская область. Ее, указывают специалисты Росстата, в прошлом году покинули чуть больше 10 тысяч местных жителей.

В тройке регионов же, куда граждане Российской Федерации переезжают чаще всего, оказались город Москва, Московская область и Краснодарский край. Всего же, отмечают социологи, положительную динамику по миграции продемонстрировали 18 российских регионов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты составили рейтинг России по безработице среди молодых людей. Так, выяснилось, что в целом ряде субъектов Российской Федерации не могут найти работу больше половины местных юношей и девушек.

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