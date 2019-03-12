Более 70 процентов российских родителей поддерживают школьный дресс-код

Идею об обязательном соблюдении школьного дресс-кода поддерживают 72% родителей в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса, проведенного экспертами сервиса Mail.ru Дети.

По данным опроса, в котором участвовало более 15 тысяч человек, большая часть респондентов признала необходимость соблюдения строгих рекомендаций относительно внешнего вида учащихся школ. При этом 43% респондентов посчитали, что в одежде должен соблюдаться деловой стиль - "белый верх - черный низ", а 33% опрошенных родителей выступили за одинаковую школьную форму для всех учеников.

Более половины участников опроса (54%) признали школьную форму полезной. По их мнению, она дисциплинирует и помогает школьникам не отвлекаться во время занятий. Еще 38% респондентов посчитали, что школьная форма позволяет скрыть разницу в доходах родителей.

Носить в школе яркую одежду и джинсы свои детям позволяют только 10% опрошенных родителей.

Как выяснили социологи, у 65% респондентов дети учатся в школах, где школьная форма является обязательной. В большинстве образовательных учреждений запрещен пирсинг, яркие волосы и пряди, а также татуировки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученика частного лицея в Санкт-Петербурге отстранили от занятий из-за "слишком яркого" цвета волос.

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