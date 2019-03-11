Пенсионеров с большим стажем оскорбило высказывание депутата-единоросса

Заявление депутата Волгоградской областной думы от "Единой России" Гасана Набиева, который считает, что минимальную пенсию получают только "тунеядцы и алкаши", вызвало недовольство со стороны пенсионеров, которые имеют большой трудовой стаж.

"Аргументы и факты" собрали несколько историй граждан, которым не досталось высокой пенсии, несмотря на их многолетний честный труд.

Татьяна Жогло из Краснодарского края 35 лет проработала учителем истории и имеет отраслевые награды. Пенсии 12 800 рублей на жизнь не хватает — одни только коммунальные услуги зимой обходятся в 8 — 10 тысяч ежемесячно. Поэтому учительнице приходится по-прежнему работать.

"Выходит, по мнению депутата, я, может, и не полная дармоедка, но уж точно не труженица", — говорит Татьяна Жогло.

Лидия Кузьмина из Астраханской области почти полвека посвятила детскому саду, в том числе — на посту его директора. Ее пенсия составляет всего 12 тысяч.

"Сейчас вот у педагогического персонала отобрали все надбавки. Я считаю, это несправедливо. А высказывание депутата — оскорбительно. Это нам за то, что мы вот таких "Гасанов" воспитывали всю жизнь?" — недоумевает педагог.

Учитель физкультуры Сергей Иванов Краснодара получает пенсию в размере 10 тысяч рублей, его жена, медсестра — 8 тысяч.

"Ни я, ни она не заслужили таких слов в свой адрес", — считает Сергей Иванов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что чиновник из Чувашии объяснил низкие зарплаты врачей и учителей их ленью.

Источник фото: Сообщество "Мой Павлодар" в facebook.

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