Пенсионеров с большим стажем оскорбило высказывание депутата-единоросса.

Заявление депутата Волгоградской областной думы от "Единой России" Гасана Набиева, который считает, что минимальную пенсию получают только "тунеядцы и алкаши", вызвало недовольство со стороны пенсионеров, которые имеют большой трудовой стаж.
"Аргументы и факты" собрали несколько историй граждан, которым не досталось высокой пенсии, несмотря на их многолетний честный труд.
Татьяна Жогло из Краснодарского края 35 лет проработала учителем истории и имеет отраслевые награды. Пенсии 12 800 рублей на жизнь не хватает — одни только коммунальные услуги зимой обходятся в 8 — 10 тысяч ежемесячно. Поэтому учительнице приходится по-прежнему работать.
"Выходит, по мнению депутата, я, может, и не полная дармоедка, но уж точно не труженица", — говорит Татьяна Жогло.
Лидия Кузьмина из Астраханской области почти полвека посвятила детскому саду, в том числе — на посту его директора. Ее пенсия составляет всего 12 тысяч.
"Сейчас вот у педагогического персонала отобрали все надбавки. Я считаю, это несправедливо. А высказывание депутата — оскорбительно. Это нам за то, что мы вот таких "Гасанов" воспитывали всю жизнь?" — недоумевает педагог.
Учитель физкультуры Сергей Иванов Краснодара получает пенсию в размере 10 тысяч рублей, его жена, медсестра — 8 тысяч.
"Ни я, ни она не заслужили таких слов в свой адрес", — считает Сергей Иванов.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что чиновник из Чувашии объяснил низкие зарплаты врачей и учителей их ленью.
Источник фото: Сообщество "Мой Павлодар" в facebook.
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