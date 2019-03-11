Российские НКО получили 80 миллиардов из-за рубежа.

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил Владимиру Путину о том, что российские некоммерческие организации получили из зарубежных источников около 80 миллиардов рублей. По словам чиновника, такое финансирование не всегда идет "на благие цели", поэтому ведомство изучает этот процесс совместно с ФСБ.
В основном средства направляются на образовательные программы и проекты высших учебных заведений. Но есть и финансирование "на определенные степени деструктивности".
Для того, чтобы блокировать снабжение деньгами терроризма, Росфинмониторинг активно сотрудничает с зарубежными коллегами. Юрий Чиханчин отметил, что российская система замораживания активов террористов уже внедрена в 12 странах, вокруг работы по обнаружению коррупционных доходов объединились 35 стран, 40 стран участвуют в проекте Росфинмониторинга по противодействию ИГИЛ*.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Росфинмониторинг выявил незаконную связь ряда депутатов и губернаторов с иностранными компаниями, которые совершают в оффшорах операции на миллиарды рублей.
Источник фото: kremlin.ru
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