Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Минпросвещения не одобрило веб-ресурс для жалоб на учеников и учителей

Общество

Пресс-служба Министерства просвещения России сообщила, что в ведомстве не считают правильным создание сайта для жалоб на учителей и учеников. По мнению сотрудников министерства, рассматривать инциденты в школах должны соответствующие органы.

Минпросвещения не одобрило веб-ресурс для жалоб на учеников и учителей. 400390.jpeg

"Безусловно, в российских школах происходят различные инциденты. И ни один из них не остается без внимания. Но мы выступаем против проектов, которые бы рассматривали произошедшие инциденты в обход компетентных органов. В частности администраций школ, органов местного самоуправления, а также правоохранительных структур", — говорится в сообщении Минпросвещения.

Напомним, общественное движение "За безопасность" направляло министру просвещения России Ольге Васильевой обращение, в котором участники движения просили главу ведомства создать веб-сайт для жалоб на недобросовестных учителей, детей и их родителей. По мнению участников общественного движения, руководство школ часто закрывают глаза на различные инциденты, а подобный веб-ресурс помог бы навести порядок в системе образования.

В Минпросвещения напомнили, что для этого есть соответствующие органы, которые осуществляют контроль образовательных процессов. Более того, в ведомстве отметили, что российская система образования полностью открыта. Поэтому родители могут обратиться напрямую в Министерство просвещения России, если возникнет такая необходимость.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала призыв Министра просвещения России Ольги Васильевой, в котором она заявила, что детям необходимо уважать авторитет преподавателя.

Фото: flickr.cоm

Читайте также:

Министр просвещения призвала уважать учителей

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы дети школы Россия ученики родители образование преподаватели Минпросвещения
Обсудить
Актуальная аналитика
Православие
Великий пост и советская диетология
Комнатные цветы
Флорариум в зимнем стиле: красота в доме
Другие
Ослеп, опоздал или в доле? Почему Навальный не расследует мигрирующих банкиров
Новости Все >
Мнение: США обгонят Россию по экспорту нефти уже через несколько лет
В МИСиС изобрели способ лечения костей наноматериалом
Жительница Ижевска вывешивала своего сына с балкона 14-го этажа за отказ убрать игрушки
Российские легкоатлеты продолжат выступать без флага России
Минпросвещения не одобрило веб-ресурс для жалоб на учеников и учителей
Исследование: подавляющее большинство граждан Украины не доверяет Порошенко
"Куда мы катимся?" Звезда НХЛ Панарин поддержал митинг в защиту свободы Рунета
Латвия завершила строительство забора с колючей проволокой на границе с Россией
23-летняя чемпионка мира по велоспорту покончила жизнь самоубийством
Туркмения хочет судить Белоруссию в международном суде
Читательский топ
"Там бы они и упокоились": почему НАТО не решилось на "керченский прорыв"
Снова Boeing 737 Max: разбился рейс Ethiopian Airlines с пассажирами
Нострадамус предрек гибель половины человечества в 2019 году
Украина собирается нацелить боевые ракеты на Россию
США решили создать "охотника" на C-400
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
"Там бы они и упокоились": почему НАТО не решилось на "керченский прорыв"

Эксперты напоминают, что на дне Черного моря много кораблей стран НАТО и вряд ли Европа хочет добавить еще несколько из-за амбиций Украины.

"Там бы они и упокоились": почему НАТО не решилось на "керченский прорыв"
Снова Boeing 737 Max: разбился рейс Ethiopian Airlines с пассажирами
Человеческий фактор
Снова Boeing 737 Max: разбился рейс Ethiopian Airlines с пассажирами
Интересные Новости
Нострадамус предрек гибель половины человечества в 2019 году
Поволжье
Чиновник из Чувашии объяснил маленькие зарплаты врачей и учителей ленью
США и Канада. Новости и аналитика
В США предложили запретить признание Крыма частью России

Документ запрещает американскому правительству признавать регион частью России.

В США предложили запретить признание Крыма частью России
Украинский экс-министр подозревает Порошенко в подготовке побега из страны
Новости Украины
Украинский экс-министр подозревает Порошенко в подготовке побега из страны
Поволжье
Чиновник из Чувашии объяснил маленькие зарплаты врачей и учителей ленью
Новости Украины
Порошенко назвал Украину свободной от культурной оккупации страной
Поволжье
Чиновник из Чувашии объяснил маленькие зарплаты врачей и учителей ленью

Руководитель администрации главы Чувашии объяснил низкие зарплаты медиков и педагогов недостаточным трудолюбием.

Чиновник из Чувашии объяснил маленькие зарплаты врачей и учителей ленью
Умер народный артист СССР Владимир Этуш
Общество
Умер народный артист СССР Владимир Этуш
Человеческий фактор
Снова Boeing 737 Max: разбился рейс Ethiopian Airlines с пассажирами
Новости Казани
В Татарстане чиновница отказалась от подаренного ей Porsche
Соломон Соловьев Как украсть формулу атомной бомбы - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Ранний уход на пенсию способствует прогрессу Игорь Буккер Любовь Степушова Хаос в Алжире будет страшнее хаоса в Ливии Любовь Степушова
Комментарии
Тимошенко назвала Порошенко "проектом Кремля"
"Там бы они и упокоились": почему НАТО не решилось на "керченский прорыв"
Нострадамус предрек гибель половины человечества в 2019 году
Исследование: подавляющее большинство граждан Украины не доверяет Порошенко
Ослеп, опоздал или в доле? Почему Навальный не расследует мигрирующих банкиров
Латвия завершила строительство забора с колючей проволокой на границе с Россией
Ученые из США предупреждают землян о "смерти в кипятке"
Абоненты переплачивают за услуги ЖКХ в два раза - ФАС
Ослеп, опоздал или в доле? Почему Навальный не расследует мигрирующих банкиров
Спецслужбы Болгарии подозревают россиян во вмешательстве в выборы
Латвия завершила строительство забора с колючей проволокой на границе с Россией
Туркмения хочет судить Белоруссию в международном суде
Президент России не ответит на письмо британца, мать которого умерла в результате инцидента в Эймсбери
Порошенко назвал Украину свободной от культурной оккупации страной
Cоцсети обсуждают резонансное письмо учительницы Путину
Спецслужбы Болгарии подозревают россиян во вмешательстве в выборы
Cоцсети обсуждают резонансное письмо учительницы Путину
Виктор Сухоруков раскритиковал фильм "Брат-3"
Президент Латвии заявил о необходимости единства Европы в вопросе сдерживания России
Боевик ИГ* лечился в Австрии за счет государства, а затем вернулся в Сирию
Коллекторы добиваются полномочий судебных приставов
История и современность Все >
Как была основана Российская национальная библиотека
Как была основана Российская национальная библиотека
Кровь немца из-за большого количества жира выглядела как молоко
Кровь немца из-за большого количества жира выглядела как молоко
Турция не собирается перепродавать С-400 другой стране
Турция не собирается перепродавать С-400 другой стране
Минобороны опровергло информацию об авиаударах по Идлибу
Минобороны опровергло информацию об авиаударах по Идлибу
Россия отказалась размещать ракеты в Европе раньше США
Россия отказалась размещать ракеты в Европе раньше США
"Там бы они и упокоились": почему НАТО не решилось на "керченский прорыв"
"Там бы они и упокоились": почему НАТО не решилось на "керченский прорыв"
Четыре человека пострадали в результате обстрела в Джамму и Кашмире
Четыре человека пострадали в результате обстрела в Джамму и Кашмире
Упустили шанс: большевики сами помогли Денинику
Упустили шанс: большевики сами помогли Денинику
Бегство первопечатника: почему Иван Федоров уехал к врагам Русского государства
Бегство первопечатника: почему Иван Федоров уехал к врагам Русского государства
Очередной Boeing 737 могла погубить автоматика
Очередной Boeing 737 могла погубить автоматика
American Thinker: США проиграли России войну в симуляторе RAND
American Thinker: США проиграли России войну в симуляторе RAND
Женское Все >
Как размножить трудноукореняемую сирень
Как размножить трудноукореняемую сирень
Как из одной луковицы лилии получить 15 саженцев
Как из одной луковицы лилии получить 15 саженцев
Выбираем правильную газонную траву
Выбираем правильную газонную траву
Подвал все время мокрый. Как исправить?
Подвал все время мокрый. Как исправить?
Подкормка вишни: когда, чем и как?
Подкормка вишни: когда, чем и как?
Роспотребнадзор: до 50% школьников к окончания школы становятся близорукими
Роспотребнадзор: до 50% школьников к окончания школы становятся близорукими
Врачи предлагают организовать контроль за деятельностью московских соляриев
Врачи предлагают организовать контроль за деятельностью московских соляриев
Взрослым тоже нужны друзья
Взрослым тоже нужны друзья
Безработица в России растет
Безработица в России растет
Ольга Бузова рассказала как устала
Ольга Бузова рассказала как устала
Новое шоу Жанны Бадоевой "Жизнь других"
Новое шоу Жанны Бадоевой "Жизнь других"
Телевизор вреден для сердца
Телевизор вреден для сердца
Продление жизни людей превратит их в ходячих зомби
Продление жизни людей превратит их в ходячих зомби
Эксперты объяснили, почему желтеют зубы
Эксперты объяснили, почему желтеют зубы
Мужское Все >
"Роскосмос" отправит на МКС человекообразного робота
"Роскосмос" отправит на МКС человекообразного робота
Рыбы, находящиеся на грани вымирания
Рыбы, находящиеся на грани вымирания
Как избавиться от пыли в доме?
Как избавиться от пыли в доме?
Пять тенденций в области озеленения жилища
Пять тенденций в области озеленения жилища
Необычные растения, которые можно выращивать дома. Часть 1
Необычные растения, которые можно выращивать дома. Часть 1
Семь оригинальных идей по оформлению стен
Семь оригинальных идей по оформлению стен
Горячие тренды в дизайне интерьера в 2019 году
Горячие тренды в дизайне интерьера в 2019 году
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Точка зрения
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Точка зрения
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Точка зрения
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Точка зрения
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Мюнхенская конференция разочаровала русофобов
Точка зрения
Мюнхенская конференция разочаровала русофобов
Интересы
Священник: православие не запрещает любовь и вино в Великий пост
Священник: православие не запрещает любовь и вино в Великий пост
Патриарх Кирилл рассказал, как правильно вести себя в Великий пост
Патриарх Кирилл рассказал, как правильно вести себя в Великий пост
Фараонова собака: история породы, характер и уход
Фараонова собака: история породы, характер и уход
Верность навсегда: в Татарстане появился свой "Хатико"
Верность навсегда: в Татарстане появился свой "Хатико"
Тест на скорость: кто из кошек всех быстрее
Тест на скорость: кто из кошек всех быстрее
Пудель: история породы, характер и уход
Пудель: история породы, характер и уход
Породы кошек, которые любят собак
Породы кошек, которые любят собак
Климатическое оружие: технологии будущего или повод для волнения
Климатическое оружие: технологии будущего или повод для волнения
Удивительные факты из повседневной жизни
Удивительные факты из повседневной жизни
В автомобилях Японии появится система автоматического торможения
В автомобилях Японии появится система автоматического торможения
Цвет автомобиля может рассказать о характере человека
Цвет автомобиля может рассказать о характере человека
Ученые: утренний завтрак и активный отдых залог - здоровья
Ученые: утренний завтрак и активный отдых залог - здоровья
Автобусы в России обеспечат подушками безопасности к 2020 году
Автобусы в России обеспечат подушками безопасности к 2020 году
До трех тысяч рублей без пин-кода можно будет оплатить картой Visa
До трех тысяч рублей без пин-кода можно будет оплатить картой Visa
Персонажи культовых книг в других произведениях
Персонажи культовых книг в других произведениях
Мир. Новости мира
Мюнхенская конференция - лакмусовая бумага для Европы

Какие выводы можно сделать из прошедшей 16-17 февраля Мюнхенской конференции по безопасности 2019 года, "Правде.Ру" рассказал эксперт.

Мюнхенская конференция - лакмусовая бумага для Европы
Выборы в Эстонии: шило на мыло, но национализм крепчает
Прибалтика
Выборы в Эстонии: шило на мыло, но национализм крепчает
София захотела прагматичных отношений с Москвой
Евросоюз
София захотела прагматичных отношений с Москвой
Москва может усомниться в выборах на Украине
Новости Украины
Москва может усомниться в выборах на Украине
Аргентинский турист сравнил жизнь в Каракасе и Буэнос-Айресе
Южная Америка
Аргентинский турист сравнил жизнь в Каракасе и Буэнос-Айресе
Венесуэла: чем вызвано двойное вето России и Китая в СБ ООН?
Южная Америка
Венесуэла: чем вызвано двойное вето России и Китая в СБ ООН?
Порошенко предали соратники, перебежав к Зеленскому
Новости Украины
Порошенко предали соратники, перебежав к Зеленскому
Бразилию еще можно убедить начать войну с Венесуэлой
Южная Америка
Бразилию еще можно убедить начать войну с Венесуэлой
Белорусский эксперт: "Россия ставит телегу вперед лошади"
Новости Белоруссии
Белорусский эксперт: "Россия ставит телегу вперед лошади"
Кто выиграет в дуэли Трамп-Ким?
Дальний Восток
Кто выиграет в дуэли Трамп-Ким?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ