Минпросвещения не одобрило веб-ресурс для жалоб на учеников и учителей

Пресс-служба Министерства просвещения России сообщила, что в ведомстве не считают правильным создание сайта для жалоб на учителей и учеников. По мнению сотрудников министерства, рассматривать инциденты в школах должны соответствующие органы.
"Безусловно, в российских школах происходят различные инциденты. И ни один из них не остается без внимания. Но мы выступаем против проектов, которые бы рассматривали произошедшие инциденты в обход компетентных органов. В частности администраций школ, органов местного самоуправления, а также правоохранительных структур", — говорится в сообщении Минпросвещения.
Напомним, общественное движение "За безопасность" направляло министру просвещения России Ольге Васильевой обращение, в котором участники движения просили главу ведомства создать веб-сайт для жалоб на недобросовестных учителей, детей и их родителей. По мнению участников общественного движения, руководство школ часто закрывают глаза на различные инциденты, а подобный веб-ресурс помог бы навести порядок в системе образования.
В Минпросвещения напомнили, что для этого есть соответствующие органы, которые осуществляют контроль образовательных процессов. Более того, в ведомстве отметили, что российская система образования полностью открыта. Поэтому родители могут обратиться напрямую в Министерство просвещения России, если возникнет такая необходимость.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала призыв Министра просвещения России Ольги Васильевой, в котором она заявила, что детям необходимо уважать авторитет преподавателя.
Фото: flickr.cоm
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