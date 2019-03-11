Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал акцию протеста против ограничений в интернете, которая прошла 10 марта в Москве под патронатом "Либертарианской партии России".
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о начале акции против ограничений в Интернете 10 марта. По заявлению организаторов, на проспекте Академика Сахарова должны были собраться около 10 тысяч россиян.
Дмитрий Песков сообщил, что Кремль выступает за свободу и равенство в глобальной сети. Поэтому пресс-секретарь президента выразил недоумение, так как предложенные законопроекты никак не урезают свободу пользователей глобальной сети.
Песков отметил, что принимаемые меры наоборот способствуют сохранения прав и свобод россиян в Интернете, в условиях агрессивных действий против граждан нашей страны в киберпространстве.
"В телевизионном сюжете с митинга один из протестующих сказал, что правительство РФ хочет "нажать на кнопку и отключить интернет". Это заблуждение. Мы не хотим его отключать, мы хотим его сохранить. Отключить россиян от глобальной сети могут извне. А соответствующие инициативы законодателей призваны, чтобы противодействовать этому", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Читайте также:
В Москве проходит митинг за свободный интернет
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али сообщил, что кенийский Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение.
Документ запрещает американскому правительству признавать регион частью России.
Руководитель администрации главы Чувашии объяснил низкие зарплаты медиков и педагогов недостаточным трудолюбием.
Какие выводы можно сделать из прошедшей 16-17 февраля Мюнхенской конференции по безопасности 2019 года, "Правде.Ру" рассказал эксперт.