Песков прокомментировал акцию протеста против ограничений в интернете

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал акцию протеста против ограничений в интернете, которая прошла 10 марта в Москве под патронатом "Либертарианской партии России".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о начале акции против ограничений в Интернете 10 марта. По заявлению организаторов, на проспекте Академика Сахарова должны были собраться около 10 тысяч россиян.

Дмитрий Песков сообщил, что Кремль выступает за свободу и равенство в глобальной сети. Поэтому пресс-секретарь президента выразил недоумение, так как предложенные законопроекты никак не урезают свободу пользователей глобальной сети.

Песков отметил, что принимаемые меры наоборот способствуют сохранения прав и свобод россиян в Интернете, в условиях агрессивных действий против граждан нашей страны в киберпространстве.

"В телевизионном сюжете с митинга один из протестующих сказал, что правительство РФ хочет "нажать на кнопку и отключить интернет". Это заблуждение. Мы не хотим его отключать, мы хотим его сохранить. Отключить россиян от глобальной сети могут извне. А соответствующие инициативы законодателей призваны, чтобы противодействовать этому", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Читайте также:

В Москве проходит митинг за свободный интернет