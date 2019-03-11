Коллекторы добиваются полномочий судебных приставов

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) готовит законопроект о создании в стране института частных судебных приставов. Данная инициатива связана с низкой эффективностью взыскания долгов государственными приставами. По оценке Центра стратегических разработок, ФСПП обеспечивает возврат лишь 10% долгов по кредитам, а добивается возмещения ущерба от преступлений лишь в 8% случаев.

В случае принятия законопроекта полномочиями государственных приставов могут получить коллекторские организации. При этом, их деятельность будет ограничена строгими рамками. Например, частным приставам предлагают разрешить исполнять решения третейских судов, где стороны заранее договорились о негосударственном порядке урегулирования их спора.

Ранее глава ФСПП Дмитрий Аристов также заявлял о возможности появления такой системы. Однако, он подчеркнул, что даже в отдаленной перспективе не рассматривается возможность взыскания частными приставами долгов с физических лиц.

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств инициативу РСПП поддерживает. Ее директор Борис Воронин сообщил "Российской газете", что частные приставы работают эффективней государственных. В Литве им удается взыскивать долгов на 23%, а в Казахстане — на 67% больше, чем соответствующим госслужбам.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о вступившем в силу запрете блокирования судебными приставами банковских счетов, на которые начисляются пенсии и социальные пособия должников.

Источник фото: "Правда.Ру"

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