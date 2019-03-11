В рейтинге регионов с самыми низкими зарплатами учителей лидируют Алтай и Дагестан

На сегодняшний день в Российской Федерации каждый третий сотрудник сферы образования получает меньше 15 тысяч рублей в месяц.

Об этом говорят итоги масштабного исследования РИА.

Так, согласно предоставленной информации, самую высокую заработную плату получают педагоги, воспитатели, учителя и преподаватели из Москвы и регионов Дальнего Востока. Любопытно, что столица России является единственным регионом страны, где большинство работников сферы образования получают больше 50 тысяч рублей.

Также относительно высокую заработную плату получают педагоги, воспитатели, учителя и преподаватели на Чукотке, в Ямало-Ненецком автономном округе, Камчатском крае, а также в Магаданской и Сахалинской областях.

Хуже всего же дела обстоят в Дагестане и Алтайском крае. Там большинство работников сферы образования получают меньше 15 тысяч рублей в месяц.

Всего же по стране, согласно предоставленной информации, зарплату меньше 15 тысяч рублей получают более 30 % воспитателей, учителей, педагогов и преподавателей.

Примечательно, что в среднем по стране заработная плата работников сферы образования составила 30 тысяч рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Российской Федерации есть сразу несколько регионов, в которых безработица среди молодежи превышает 50 %. Так, в бесконечном поиске работы находятся больше половины молодых жителей из Якутии и Хакасии, а также Мурманской, Астраханской и Смоленской областей.

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